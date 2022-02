JAAN TÕNISSONI AJAKIRJANDUSAUHINNAD 2022 ⟩ Postimehe parima olemusloo kaasautor Jaanus Piirsalu: Oma silm on alati kuningas, ka Afganistanis

Ma loodan, et suutsime Erikuga seda arusaama veidi ­muuta ning panna vähemalt osa ­lugejaid suhtuma väheke rahulikumalt ja neutraalsemalt palju kardetud ­Talibani võimu all olevasse Afganistani.

Loodan südamest, et kogu maailm rahuneb Talibani suhtes natuke maha ning annab neile veidi usalduskrediiti. Taliban on samm-sammult eemale liikunud kuvandist, mis neil 20–25 aastat tagasi oli. Viimased uudised juba räägivad, et nad lubasid naised ­tagasi õppima meie mõistes keskkoolidesse ja ülikoolidesse.