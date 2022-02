Arvan, et suur osa inimesi ei pruugi elu jooksul leida ­kunagi seda ainsat ja õiget või teha tööd, milleks nad on siia ilma sündinud. On suur õnn, kui sa tajud, et oled koos inimesega, kes on sinu ­hingesugulane, või kui sa teed tööd, mis sind päriselt õnnelikuks teeb. Inimene, kes on leidnud endale elus väljundi, mida ta naudib, on väga ­õnnelik inimene.