Positiivsete kiirtestide arv koolides on vähenenud

Distantsõpet rakendavate koolide hulk on võrreldes eelmise nädalaga samuti vähenenud. Tervikuna olid sel nädalal distantsõppel 14 kooli õpilased.

​​Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul võib koolidelt saadud info põhjal öelda, et kiirtestimine toimib jätkuvalt ning tuvastatud nakatunute hulk on stabiliseerunud.

«Tulemused näitavad, et üldhariduskoolide õpilaste seas on nakatumine langenud, aga koolitöötajate hulgas on see mõnevõrra kasvanud,» selgitas minister Kersna.

Kuna paljud õpetajad peavad töölt eemal olema, saavad koolid küsida abi nii asendusõpetajate programmist kui ka paluda ülikoolide tudengeid abiõpetajatena appi.

«Kiirtestimine on endiselt oluline, et koolid saaksid olla avatud ka nüüd, mil viirus massiliselt levib. Saame kiirtestidega leida üles nakatunud ja katkestada nakkusahelaid. Koolides on aga väga vaja järgida kõiki viiruse leviku tõkestamise meetmeid: kindlasti kanda maske, tegutseda rühmades, hoida distantsi ning pesta korralikult käsi,» ütles Kersna.

Ministri sõnul oli sel nädalal täielikult distantsõppel 14 kooli, mitmes koolides oldi distantsil kas klasside või kooliastmete kaupa. Lühiajalise distantsile mineku otsuse teeb kool koostöös koolipidajaga, kuid distantsõpe ei saa olla ennetav meede.

Sel nädalal jõustus ka kord, mille kohaselt ei pea haigustunnusteta laps või noor haridusasutustes tekkinud lähikontakti korral karantiini jääma. See kehtib kõigile kuni 18-aastastele ja käesoleva õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kes said lähikontaktseks lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis, noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal, näiteks perekonnas, üritusel vm, tuleb jääda tavakorras seitsmeks päevaks karantiini.

Haigustunnuste või positiivse kiirtesti tulemuse korral tuleb kindlasti koolist koju jääda. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR-testi tegema, vaid ta peab jääma kümneks päevaks isolatsiooni, vajaduse korral tuleb võtta ühendust perearstiga. Muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata või viirushaigust läbipõdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral jääda endiselt seitsmeks päevaks karantiini.

Haridus- ja teadusministeerium on eelmise aasta novembrist alates toimunud kooliperede kiirtestimise kohta kogunud regulaarselt tagasisidet. Sel nädalal andsid küsitlusele vastanud koolid teada kokku 5729 positiivsest kiirtestist, eelmisel nädalal oli neid 6529. Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse 4498 õpilast ja 853 töötajat, kutsekoolides aga 282 õpilast ja 96 töötajat.

Üldhariduskoolides positiivse kiirtesti tulemuse andnute osakaal testitud õpilastest oli neli protsenti ja töötajatest 4,4 protsenti. Eelmisel nädalal vastavalt 5,1 protsenti ja 3,9 protsenti. Kutsekoolides olid vastavad protsendid 2,7 ja 4,6 (eelmisel nädalal 2,1 ja 3).

Testitute arv ja osakaal on võrreldes eelmise nädalaga pisut kasvanud. Kokku testiti koolides ligi 123 000 õpilast ja 21 000 töötajat. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 75 protsenti õpilastest ja 81 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 72 protsenti ja 80 protsenti) ning kutsekoolides 60 protsenti tasemeõppe õpilastest ja 81 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 63 protsenti ja 77 protsenti).

Kui jätta kõrvale distantsõppel olnud üldharidus- või kutsekoolid ja koolid, kes õpilaste koduseid testitulemusi ei kaardista, siis koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust, oli kokku 81, sealhulgas 63 kooli, kus ka ühegi töötaja kiirtesti tulemus polnud positiivne.

Jätkuvalt testib enamus koole kõiki töötajaid ja õpilasi, kes on koolis ja kelle testimiseks on lapsevanemad loa andnud. Kasvanud on koolide osakaal, kus ei testita COVID-19 hiljuti läbipõdenuid. Testimiskoha ja testimiskordade osas eelmise nädalaga võrreldes olulisi muutusi ei toimunud – enamus koole testib õpilasi kaks korda nädalas koolimajas.

Kui nädal tagasi olid pea pooltes koolides vähemalt mingi osa õpilastest distantsõppel, siis sel nädalal ei pidanud 84% üldhariduskoolidest ja 70% kutsekoolidest distantsõppe rakendamist vajalikuks. Kõik õpilased olid distantsõppel sel nädalal 14 koolis, aga eelmisel nädalal oli seevastu selliseid koole 35. 12 koolis oli distantsõppel üks või mitu kooliastet, kuid mitte kogu kool ja 31 koolis üks või mitu klassi/gruppi, kuid mitte ükski kooliaste tervikuna. 29 koolis olid distantsõppel ainult haigestunud õpilased. Kokku oli distantsõppel sel nädalal hinnanguliselt ligi 9000 õpilast (eelmisel nädalal 30 000).