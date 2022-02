Politseile valmistab meelehärmi joobes sõidukijuhtide suur hulk

Sel aastal on joobes juhtide süül juhtunud 41 liiklusõnnetust. Lõviosa neist on olnud õnneks varakahjuga avariid, ent kolmes õnnetuses on viga saanud ka inimesed ning paraku on ka hukkunuid.

Politseinik: kui näete joobnut rooli istumas, siis sekkuge

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklussüütegude uurimisgrupi juhtivuurija Aare Sulg peegeldas, et varakahjuga õnnetuste puhul on läbivaks mustriks see, et alkoholi pruukinud juhid hindavad oma võimeid üle.

Tegelikkuses ei tule nad aga enamasti oma sõiduvahendi kontrollimisega toime. Peaasjalikult on selle tagajärjeks kas teelt väljasõidud, kokkupõrked teiste masinatega, liiklusmärkidele otsasõitmised, aedade ja majaseinte rammimised või lõhutakse muud vara.

Mullu kõrvaldati roolist 6000 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. FOTO: Mihkel Maripuu

«Paraku ei ole harvad ka need juhud, kui joobes juht vastutustest kõrvale hiilimiseks politseinike eest ära sõitma asub. Et joove mõjutab nii tähelepanuvõimet kui ka reageerimise kiirust, ei suuda sellises seisundis olevad juhid adekvaatselt ja kriitiliselt oma suutlikkust hinnata, muututakse liiga uljaks ja julgeks ning tagajärjeks on liiklusõnnetused. Nii inimkannatanutega kui ka varakahjuga,» selgitas Sulg.

«Alkohol ja sõiduki juhtimine ei sobi kokku mitte ühelgi juhul ning kui purjus inimene ei ole võimeline enda tegude eest vastutama, peavad takistama teda ka teised,» märkis politseinik. «Alkoholi tarvitanud juht on otsene oht kõikidele liikluses osalejatele, ka temale endale ning neile, kes tema poolt juhitud masinasse istuvad.»

Aare Sulg pani inimestele südamele: kui näete joobnud inimest rooli istumas, siis sekkuge. «Tuttava inimese puhul saab kasutada veenmisjõudu, võtta ära võtmed, paluda kedagi appi juhti füüsiliselt peatama. Võõra inimese puhul on mõistlik paluda vajadusel lähedal olijate abi või helistada 112,» rääkis ta. «Kindel on aga see, et napsisena rooli istumine on lubamatu ja ka joobes juhi autosse istuja riskib igal juhul oma eluga.»