Valitsus koguneb arutama julgeolekuolukorda

Valitsuse liikmetele antakse ülevaade viimastest arengutest ja kõne all on Eesti valmisolek olukorraks, kui Venemaa ründab sõjaliselt Ukrainat.

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni direktor Indrek Sirbi sõnul on Eesti riik jälginud Ukraina piiride lähedal toimuvat pikalt ja olnud tihedas infovahetuses oma liitlastega. «Kuna olukord on viimastel päevadel pingestunud, anname valitsuse liikmetele uuendatud ülevaate Venemaa rünnaku ohu kohta Ukrainale,» ütles ta. «Venemaa on koondanud Ukraina piiridele ja Valgevenesse piisavalt lahingvalmis relvajõudusid, et alustada ulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu.»