Poolas alustas teenistust uus kaitseväe sihtüksus Wisent 3

«Oleme jätkamas eelmise kontingendi poolt tehtud väga head tööd ning oleme veendunud, et koostöö Poola üksustega saab olema tihe ja edukas,» ütles sihtüksuse ülem kolonelleitnant Arti Levandi. «Meil on hea meel, et kaitseliitlastel on nüüd võimalik rakendada eelnevalt väljaõppes omandatud oskuseid rahvusvahelises keskkonnas.»