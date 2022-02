FOTOD ⟩ Kaks Saksa mereväe miinijahtijat saabusid Eestisse visiidile

«Üldiselt on see tavaprotseduur ja üldlevinud komme, et kui NATO jõudude laevad välisriiki külastavad, siis võimalusel tehakse ka kohalike mereväe laevadega koostööharjutusi,» ütles mereväe miinisõja divisjoni ülema ülesannetes kaptenmajor Janno Lauri.

«Selliste lühiajaliste kohtumiste käigus harjutatakse läbi tavalisi protseduure, mida kõik sõjalaevad oskama peavad – näiteks erinevad merel varustamise harjutused, teise laeva pukseerimine ja formatsioonis manööverdamine,» lisas ta.

Kaitseminister Kalle Laanet (Reformierakond) nentis Postimehele, et Saksa miinijahtijate visiit ilmestab hästi liitlaste omavahelist koostööd. «Me oleme ju kokku leppinud, et meie NATO liitlased võimestavad NATO idatiiba ning pakuvad suuremat julgeolekut. Ja see on üks positiivne näide sellest,» märkis minister.

Eestisse jõudnud laevad on 332 Frankenthal-klassi miinijahtijad, mis on ehitatud mittemagnetilisest terasest ja on võimelised veeskama kuni 20 meremiini ning sõitma kiirusega kuni 18 sõlme (33,3 kilomeetrit tunnis).

Eesti mereväelased on koos Saksa mereväelastega miine jahtinud ja erineval tasemel laevadevahelisi harjutusi läbi viinud kõigil suurematel mereväe õppustel, aga ka ühiselt NATO 1. alalise miinitõrjegrupi koosseisu kuulunud.