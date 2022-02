FOTOD JA KAART ⟩ Pärnumaal maalihke üle elanud pereisa: meie jaoks on see lugu looduskatastroof!

«Meie jaoks on see lugu looduskatastroof!» lausus Viedehof. «Üks asi on materiaalne pool, aga teine emotsionaalne, oleme viimased kolm ööd olnud peaaegu et magamata. Mingid seadmed ja asjad jäid [varingu] alla ja on nüüd neli meetrit allpool. Mida sealt kätte saab? Võib-olla kunagi midagi saab, aga kõiki asju pole nähagi. Ja loomulikult selle firma, kes töid teostas, kaks masinat samuti – puur ja mingi väike abitõstuk. Eks nemad ole samamoodi õnnetud, sest see on väga kallis masin ja tööd ootavad ees.»