Urmas Sule: plaanilise ravi sulgemist ei saa välistada

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule selgitas Postimehele, et umbes poolteist nädalat on näha olnud trendi, et aina enam nakatuvad ka eakad. Eelmise nädalaga sattus Covid-19ga haiglaravile 123 üle 85-aastast inimest, 101 80–84-aastast ning 75–79-aastaste seas 60 inimest. «Aga ei saa salata, meil on väga palju sünnitajaid, kes on koroonapositiivsed, ning võrreldes teiste lainetega tuleb ka haiglaravile rohkem lapsi,» rääkis Sule ja lisas, et endiselt on nakkusfoon kõrge noorte seas. Möödunud nädalal sattus Covid-19 tõttu haiglaravile 58 väikelast. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht tõi näiteks Tallinna lastehaigla eilse seisu, kus Covid-19ga oli ravil 14 last, neist seitse sümptomaatilise haigestumise tõttu.