Bideni ja Johnsoni sõnul on Ukraina kriisis aken diplomaatiale avatud

«Nad leppisid kokku, et diplomaatia jaoks on endiselt avatud oluline aken ja Venemaa peab ähvardustest Ukraina suunal taganema,» lisas peaministri pressiesindaja liitlaste vahelise kõne kohta.

«Liidrid rõhutasid, et igasugune edasine sissetung Ukrainasse tooks Venemaale kaasa kriisi, mis toob kaasa kaugeleulatuva kahju nii Venemaale kui ka maailmale. Samuti rõhutasid nad, et diplomaatilised arutelud Venemaaga jäävad esimeseks prioriteediks ning tervitasid seniseid kõnelusi, mis on Venemaa ja NATO liitlaste vahel juba toimunud. Lääneliitlased peavad jääma ühtseks Venemaa ohtude ees, sealhulgas kehtestama olulise sanktsioonide paketi, kui Venemaa agressioon eskaleeruks,» jätkas kõneisik.