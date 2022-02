VÄLISLUUREAMETI RAPORT ⟩ Võimalik sõda Ukrainas ei kujuta Eestile vahetut ohtu

Välisluureameti andmetel ei kujuta võimalik sõda Ukrainas endast vahetut sõjalist ohtu Eestile ja NATO-le, kuid siiski on oht, et diplomaatilise või sõjalise edu korral Ukraina küsimuses tugevdab Venemaa poliitilist ja sõjalist survet Balti riikidele pikaajalises plaanis.