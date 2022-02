Venemaa küberluure kujutab Eestile suurt ohtu

Võrreldes teiste riikide tegevusega kujutab Venemaa küberluure endast suurt ohtu, kuna Venemaa eriteenistustel on küberoperatsioonide sooritamise pikaajaline kogemus, nad otsivad pidevalt uusi nutikaid viise infosüsteemidesse sissemurdmiseks, pahavara arendamiseks, oma tegevuse varjamiseks, panustavad ressurssi küberründe võimekusse ning on suutelised operatiivselt oma vigadest õppima, muutma oma ründevõtteid, vahetama välja paljastatud ründetaristut.

Teisalt ei suuda Vene eriteenistuste sihtmärgid endiselt oma küberturvalisust piisavalt tagada ning tegelevad sellega pigem pärast oluliste tagajärgedega küberoperatsiooni. Seniste küberoperatsioonide põhjal võib öelda, et sihtmärgid ei mõista vajadust järjepidevalt oma küberturvalisust hoida ning selleks ressursse eraldada.

Eriteenistuste tegevuse tõttu on Kremlil tõenäoliselt hea ülevaade Lääne arusaamadest, olukorra tõlgendustest ja muredest, ning otsustajad saavad VET­ilt viiteid, kuhu ja millist survet avaldada, selleks et oma välispoliitilisi eesmärke saavutada.

Oluline on meeles pidada, et suur luureväärtus on peale riigisaladuse ka asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud infol, mis ei ole samaväärse tugevusega kaitstud kui riigisaladus. Piisavas koguses asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info valdamine võib kokkuvõttes olla sama palju väärt kui ligipääs riigisaladusele.