Paet: autoritaarseid režiime saab ohjeldada ainult demokraatiate tiheda julgeolekukoostööga

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet (Reformierakond) ütles parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis peetud kõnes, et Venemaa käitumine Ukraina suhtes on taas andnud praktilise kinnituse, kui vajalik on demokraatlike riikide igakülgne julgeolekualane koostöö.