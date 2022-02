Meedikute näpuviga viis naise elavate kirjast

Ühel hetkel selgus aga, et Viivi ei saa enam sisse logida internetipanka. See oli esimene märk sellest, et asjade seis pole mitte üksnes väga kurb, vaid ka väga vale. Arvates, et tegemist on isiku identifitseerimiseks vajalike sertifikaatide aegumisega, pöördus Viivi politsei- ja piirivalveameti (PPA) Rakvere teenindusse, kust uuriti arvutist andmeid, helistati nõu saamiseks Tallinna ja lõpuks nenditi: «Pean teile kahjuks teatama, et teid ja teie ema on mõlemat surnuks tunnistatud.»