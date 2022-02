Reitingud: rekordilise toetusega Eesti 200 läheneb esikolmikule

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,4 protsenti, Reformierakonda 21,7 protsenti ja Keskerakonda 20,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. EKRE toetus on kahe nädalaga langenud 1,6 protsendipunkti võrra, samal ajal on Reformierakonna kuus nädalat kestnud langus praegu peatunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 18,2 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,7 protsendiga ning Isamaa 7,3 protsendiga. Eesti 200 toetus on liikunud alates eelmise aasta oktoobri lõpust enamasti tõusvas trendis ning ei ole Norstati küsitlustes nii kõrge veel olnud. Kolmandal kohal olevast Keskerakonnast jääb Eesti 200 2,4 protsendipunkti kaugusele. Kui eelmisel nädalal möödus Isamaa napilt SDE-st, siis sellel nädalal on kaks erakonda jälle kohad vahetanud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,3 protsentoi ja opositsioonierakondi 37,4 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnu on teist nädalat järjest kergelt langenud EKRE toetus kahandanud kolme kõige populaarsema erakonna toetuste vahe märkimisväärselt väikeseks ning saab öelda, et EKRE, Reformierakond ja Keskerakond jagavad toetuste tabelis omavahel esimest kohta. Samal ajal on Eesti 200 teinud järjekordse väikese sammu juhterakondade kandadele.

«Reformierakonna selja tagant ära liikunud valijad on kõige tõenäolisemalt liikunud just kas Eesti 200 toetajateks või eelistuseta valijateks. Kõige dramaatilisemalt on Reformierakonna positsioon muutunud alla 35-aastaste ja umbes keskmist või natuke kõrgemat palka teenivate valijate seas, kus aasta-pooleteise tagune mäekõrgune edumaa on kokku varisenud. Seega pole enam ühtegi suuremat valijaskonnagruppi, kus Reformierakond oleks selgelt kõige populaarsem erakond,» ütles Mölder.