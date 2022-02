Tallinn saab Sõõrumaaga koolide lepingute osas kaubale

«Linn püüdis neid tingimusi üjhel või teisel viisil üle vaadata juba varem. 2019. aastal alustati sellega tõsisemat tegelemist. Et vaadata üle, et asi oleks linnale soodsam ning arvestada ka partnerite huvisid. Ühe partneri puhul oli läbirääkimiste protsess tulemuslik. Vajame ka linnavolikogu otsust ning meie partner vajab pankade kooskõlastust, aga tänaseks oleme jõudnud olulise verstappostini,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

«Tuleb tõdeda, et teise partneri puhul me pole edu saavutanud. BCA Centerile samasugused tingimused ei sobi ja nende pakkumine ei ole linnale soodne. Need läbirääkimised võivad lõppeda kohtumenetlusega, mida me oleme soovinud algusest peale vältida,» ütles Kõlvart.