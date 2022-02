GRAAFIK ⟩ ​Rahvaloenduse kõige usinamad osalejad on Rapla- ja Hiiumaal

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila sõnul on amet vahetulemusega rahul, kuna liigutakse vastuste korjamisega planeeritud tempos ning hetkel on loendatud 61,1 protsenti neist aadressidest, mille elanikele on vastamine kohustuslik. «Mitmel maakonnal on see protsent isegi kõrgem, nagu näiteks Raplamaal ja Hiiumaal,» lausus Osila. «Meie küsitlejatel on aga jätkuvalt käed tööd-tegemist täis ning kahe eeloleva nädalaga näeme veelgi suuremaid numbreid.»