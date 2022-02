OTSEPILT ⟩ OECD esitleb raportit: mida peaks Eesti tegema, et rahvastiku vähenemisega toime tulla?

OECD värske raport «Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafiliseks muutusteks» («Shrinking Smartly in Estonia: Preparing Regions for Demographic Change») teeb olulisi järeldusi ja annab soovitusi erinevatest poliitikavaldkondadest, sealhulgas maakasutusest ning ruumilisest planeerimisest, teenuste ja taristu pakkumisest, kohaliku omavalitsuse rahastamisest ja mitmetasandilisest valitsemisest, mis hindavad Eesti võimet tõhusalt reageerida rahvastiku kokkutõmbumisele ja vananemisele.

Kahanev elanikkond võib löögi alla panna majanduskasvu eeldused, mis on aga poliitika planeerimise aluseks. Lõhed süvenevad sotsiaalmajanduslike nihete ja ebaühtlase arengu mõjul maakasutusele, teenuste osutamisele ja keskkonnale. Näiteks valmistub maanteeamet liiklusmahu oluliseks kasvuks aastaks 2040, kuigi riigi rahvaarv samal ajal väheneb. See on vaid üks ebakõla, millega Eesti rahvastiku kahanedes silmitsi seisab.