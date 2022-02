Suur muuseum näitab väikseid laevu

Näitus «Kajutivestlused Johan Pitkaga» jutustab kontradmirali mereretkedest Ladina-Ameerikasse. «Legendaarne kontradmiral Johan Pitka on tuntud läbi ülitähtsa panuse Eesti riigi ja meie riigikaitse rajamisse. Samas on vähem teada asjaolu, et nooruspõlves seilas ta purjelaeva kaptenina mitu korda üle ookeani,» rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Näitus «Väikesed laevad, suured meistrid» aga tutvustab laevamudelite ehitamise ajalugu ning sellega tegelevaid meistreid. «Mina olen meremuuseumis töötanud kümme aastat ja selle aja jooksul olen ma teinud vist ühe näituse, kus pole ühtegi laevamudelit kasutatud. Kõigil näitustel on ikka mõni mudel olnud. Selle juures on see «aga», et see mudel on olnud seal illustratiivse materjalina. Tavaliselt me räägime mingit suurt lugu kas Eesti või maailma merendusest ja siis illustreerime seda lugu mõne mudeliga. Nüüd otsustasime tuua reaalselt püünele, näituse keskmesse hoopis laevamudelid ning inimesed, kes neid mudeleid ehitavad,» rääkis laevamudelite näituse kuraator Mihkel Karu.