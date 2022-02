Liimets kohtumisel ametikaaslase Blinkeniga: USA on meie olulisim strateegiline liitlane

«Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted on suurepärased ja mul on väga hea meel, et meie edukas koostöö üha laieneb,» rõhutas kohtumisel välisminister Liimets. «USA on meie olulisim strateegiline liitlane, hindame kõrgelt nende pühendumust ja juhtrolli NATO-s ning tervitame USA hiljutist otsust suurendada oma kohalolekut Euroopas, mis on meie julgeolekule väga oluline,» märkis Liimets.