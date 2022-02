USA andmetel on Venemaa suurendanud oma kohalolekut Ukraina piiri lähedal

Ametnik kordas ühtlasi, et Venemaa võib esitada ettekäände sissetungiks igal hetkel.

"Kuigi Venemaa on öelnud, et soovib jõuda diplomaatilisele lahendusele, siis viitab tema tegevus vastupidisele," sõnas allikas, kelle nime uudises ei avaldatud.

Sarnast infot vägede liikumise kohta on tulnud ka Suurbritanniast, kelle sõjaväeluure teatas kolmapäeval, et Ukraina piiri poole on teel Vene soomusmasinaid, helikoptereid ja välihaigla.