Kallas: ma teen kõik selleks, et Pika Hermanni tornis lehviks sinimustvalge

«Eesti Vabariigi põhiseaduse esimene paragrahv ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik. Samal päeval, kui Venemaa agressiooni sihtmärgiks oleva Ukraina iseseisvuse toetuseks lehvivad üle maailma sinikollased lipud, ründab end sinimustvalge lipu taha varjav «vabadusvõitleja» ja «traditsioonide eest seisja» Eesti iseseisvust,» kirjutas Kallas.

Esmaspäeval rääkis Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid Objektiivi saates, et tal ei ole midagi selle vastu, kui Venemaa okupeerib Eesti. «Nimetage seda Eesti Vabariigiks või nimetage seda mingiks Eestimaa kubermanguks või millekski muuks,» nentis Vooglaid.

«Sa ei saa lõputult ka emotsionaalse argumendiga, et meil peab siin tornis olema sinimustvalge,» põhjendas Vooglaid, lisades, et tema arvates tegeletakse selle sinimustvalge all inimeste ahistamise, kiusamise ja mahasurumisega.