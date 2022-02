Tsahkna: kui Vooglaiu eesmärgiks on okupatsioon, siis ei saa sellesse suhtuda kergekäeliselt

«Ma arvan, et Varro Vooglaiu väljaütlemisse tuleb suhtuda väga tõsiselt,» rääkis Margus Tsahkna. Ta juhtis tähelepanu, et Vooglaid ja EKRE on olnud viimasel ajal väga aktiivsed, korraldamaks massiliselt meeleavaldusi. Samuti on pidevalt olnud üleval küsimus, kuidas ikkagi on rahastatakse seda sihtasutust, mis koostöös EKRE-ga levitab Kremli sõnumit.

Tsahkna lisas, et selles mõttes tuleb suhtuda sõnumisse, et Eesti võiks olla ka okupeeritud, väga tõsiselt. «Tuleb vaadata, mis seal tegelikult taga on ja mis on eesmärgid. Kui Varro Vooglaid ütleb välja, et eesmärgiks on see, et Eestis võib olla ka Vene okupatsioon, siis ei saa seda võtta kergekäeliselt.»