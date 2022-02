Tanel Kiik: noored perearstid saavad alustada väiksema nimistuga

Tema sõnul on esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades ja igale inimesele riiklik prioriteet. Panustades esmatasandisse saab tuua terviseteenused inimestele lähemale, sekkuda varem, et ennetada haiguste süvenemist, pakkuda õigeaegset ravi krooniliselt haigetele, hoolitseda inimese eest kogu elu vältel.

«Oluline on, et noorte perearstide sisenemine peremeditsiini oleks sujuvam, teisalt peame enam toetama ja hoidma ka juba töötavaid perearste. Täna valitsuses heakskiidetud seadusmuudatustega tugevdame esmatasandi tervishoidu, et tagada ka edaspidi perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades,» kirjutas Kiik.