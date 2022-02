Linnavõim Tallinna haigla ehitusel keskkonnaprobleeme ei karda

Põhimure oli see, et haiglale on ette nähtud kolm maa-alust korrust, mis tuleb paepinnasesse sisse raiuda. «Sealne kaevandusmaht on ligi miljon kuupmeetrit. Näiteks Väo karjäär kaevandab umbes pool miljonit kuupmeetrit aastas ehk seal saab olema kaks aastat tõsist kaevandamist. 130–140 autot päevas suhteliselt kitsal alal läbi elamurajooni,» rääkis volikogu Eesti 200 fraktsiooni kuuluv Erik Vest.