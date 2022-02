Sotsiaalministeeriumi asekantsler: praegu on probleemiks tõhustusdoos

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri dr Heidi Alasepa sõnul paneb hetkel muretsema see, et eakate vaktsineerimine ei ole kõige parem. «Mul on hea meel, et see pisitasa küll edeneb ning kahe doosiga vaktsineeritus on 60+ vanusegrupis üle 70 protsendi, kuid probleemiks on tõhustusdoos.»