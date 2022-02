Advokatuuri juht: riigi õigusabi süsteem on kinni jooksmas

Tehveri kinnitusel on riigi õigusabi kliendid niigi õigusemõistmissüsteemis kõige haavatavam osapool ning nemad on ka pandeemia tõttu enim kannatanud. «Riigi õigusabi valdkonnas on võimalused kaugtööks ja -suhtluseks kõige ahtamad,» selgitas ta. «On imestus- ja imetlusväärne, et vaatamata riigi õigusabi osutajale määratud äärmiselt madalatele tasudele on meie seas kolleegid, kes on suutnud ka neis oludes riigi õigusabi vajaduse ära katta.»