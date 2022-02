«Esiteks on kriitiline vajadus vähendada maatarbimist ja edendada tihedamat elukeskkonda,» ütles OECD majandusteadlane Jae Beum Cho. «Teiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused (KOV) teeksid üksteisega koostööd - näiteks koolide ja transpordivõrkude asjus -, et vähendada kulusid. Lisaks peaksid KOVid vähem sõltuma reservidest, mis on mõeldud vaid kindla eesmärgi jaoks, kuna see see takistab kulude kärpimist, kuna sääste ei saa muude asjade jaoks kasutada.»