NÄDALA KRIMILUGU ⟩ Maardu noorpere kannatused auto põlema panemisega alles algasid

Pole just harukordne nähtus, et naaber hõivab magalarajooni parkimiskoha kas kivi, sildikese või ohukolmnurgaga. Maardus parkis kolmeliikmeline pere «reserveeritud» kohale oma sõiduki, mis mõni tund hiljem oli leekides. Pere teadis süütajat kahtlustada, kuid see neile õigust, kahju­raha ega rahu siiski ei toonud.