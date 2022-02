Laanet: NATO ei aktsepteeri Venemaa ultimatiivseid nõudmisi

«Venemaa ohu hindamisel olid liitlased ühtsed – oleme kõige kriitilisemas seisus alates külma sõja lõpust ja liitlased teavad, et Venemaa on juba täna võimeline alustama suuremahulist sõjalist rünnakut Ukraina vastu,» ütles Laanet. «NATO uks dialoogiks püsib avatuna, kuid Venemaa ultimatiivne vastuskiri on liitlaste jaoks vastuvõetamatu.»