Telefonikelmid petsid naiselt välja üle 4000 euro

17. veebruaril teatas 28-aastane naine, et tema pangakontolt on võetud 4257 eurot. Kannatanu sõnul helistati talle Google tehnilisest abist ja väideti, et tema kontole häkiti sisse ja siseneti uuest seadmest Lätis.

Seejärel helistas meesterahvas, kes väitis, et on politsei töötaja ja rääkis kannatanule, et tema kontol toimuvad ebaseaduslikud tehingud seoses kiirlaenu võtmisega. Avaldaja ütles, et talle helistati ka Googleist, et tema kontole on häkitud ja paluti alla laadida programm AnyDesk, et kontrollida programme, mille kaudu viirus avaldajani jõudis või mille kaudu kelmid said tema isikuandmetele ligipääsu.