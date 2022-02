Kallas kohtus Münchenis NATO peasekretäriga

Kallas ja Stoltenberg rõhutasid, et peame olema valmis võimaluseks, et Venemaa tekitatud julgeolekukriis kestab kaua. «NATO selged sõnumid ning meie jõuline kaitse- ja heidutushoiak on ainuõige lähenemine Venemaa agressioonile,» ütles Kallas.