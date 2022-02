FOTOD ⟩ Ilmub Johan Pitka 150. sünniaastapäevale pühendatud juubelimark

«Meil on au hoida ja säilitada ajaloolist mälu ning anda välja juubelimark Eesti vabaduse eest võidelnud suurmehe, kontraadmiral Johan Pitka sünniaastapäeva tähistamiseks» ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi. «Postmarkidel on varemgi kujutatud Eesti ajaloo suurmehi. Teiste hulgas on postmargile jäädvustatud näiteks Johann Laidoner ja Julius Kuperjanov.»

Juubelimargil on kujutatud Johan Pitka portree Eesti lipu värvide taustal koos talle 1920. aastal omistatud Vabadusristi I liigi 1. järgu medaliga. Kirjas on ka tema olulisemad teened: Eesti merejõudude, soomusrongide, Kaitseliidu ja piirivalve looja. Postmargi kujundaja on Vladimir Taiger ja see trükiti trükikojas Vaba Maa.

FOTO: Omniva

Margi trükiarv on 30 000 tükki ja selle nominaal on 0,90 eurot ehk siseriikliku lihtkirja tariif. Postmark on alates 19. veebruarist müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Koos margiga ilmub ka esimese päeva ümbrik. Tallinnas, Pärnu mnt 22 asuvas Finest postkontoris on kasutusel ka esimese päeva tempel. Samaaegselt annab Eesti Pank välja ka hõbedast meenemündi, mille müük algab samuti laupäeval, 19. veebruaril kell 13:00 Omniva e-poes.

Juubelimargi esitlus toimub kell 13:00 Kaitseliidu korraldatava Johan Pitka mälestusürituse raames Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Koguduse majas (Toompea 3, Tallinn). Samas esitleb Eesti Pank J. Pitka sünniaastapäevale pühendatud hõbemünti. Esitlusel osalemine on kutsetega.

Kontradmiral Johan Pitka (1872-1944) oli Eesti ettevõtja, kaugsõidukapten, üks Eesti riigi rajajaid. 1917. aastal oli ta Eesti rahvusväeosade ja Tallinna Omakaitse organiseerijaid ning aasta hiljem Kaitseliidu loojaid. Vabadussõjas osales Pitka esimese soomusrongiga Narva rindel ning oli 1919-1920 merejõudude ja sõjalaevastiku juhataja. Kaitseliidu, soomusrongide, soomusautode, piirivalve ja Eesti merejõudude loojana pälvis ta austava nimetuse «soomusrongide isa» ja «Vabadussõja hing». 1944. aasta augustis moodustas ta Otto Tiefi valitsuse sõjavägede juhataja abina eriüksuse Löögirühm Admiral Pitka, millega püüdis korraldada vastupanu Nõukogude vägedele. Viimased kindlad teated Pitkast pärinevad 1944. aasta septembrikuust. Tema surma asjaolud ja matmispaik on seni teadmata.