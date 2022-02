VÄLISMÄÄRAJA ⟩ Eesti suursaadik Kiievis: Ukraina peab ennast suure vastupanuvõimega riigiks

Kuusk kirjeldas, et ukrainlaste eneseusk on teinud viimase kaheksa aasta jooksul suure hüppe peale Krimmi annekteerimist 2014. aastal. «Siinne Ukraina juhtkond peab ennast üheks Euroopa kõige parema vastupanuvõimega riigiks,» sõnas ta. «Hakkad mõtlema, siis see enesekindlus on nakkav, ma pean tunnistama.»

Kui muidu ei saa Ukrainas emakeele järgi inimeste meelsust hinnata, siis valitsuse jaoks on üheks murekohaks Venemaa meedia mõju. Kuusk tõi esile, et näiteks Luganski oblastis on piirkondi, kuhu Ukraina televisiooni levi ei ulatu, aga laiutab Venemaa televisioon. «See on moment, et kui oled venekeelne, siis vaataid pigem neid kanaleid, ei lähe internetti otsima ukrainakeelset või siis venekeelset, aga ukrainameelset informatsiooni,» kirjeldas ta.