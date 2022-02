Raudtee õnnetusjuhtumite arv mullu suurenes

Eelmisel aastal toimusid juhtumitest kaks Tartumaal, kolm Ida-Virumaal, kaks Harjumaal ja üks Lääne-Virumaal. Juhtumitest seitse toimus raudteeülekäigukohal või -ülesõidukohal.

Võrreldes 2020. aastaga on juhtumite arv kahe võrra suurenenud, tunamullu hukkus õnnetusjuhtumites kaks inimest ja vigastada sai kaks inimest.

«Raudtee õnnetusjuhtumite analüüs viitab, et tegeleda tuleb raudteeületuskohtade teemaga. Selleks on TTJA koos raudteesektoriga koostanud ettepaneku olemasolevate normide täiendamiseks, et raudteeinfrastruktuuril oleks eelistatud eritasandilised raudteeületuskohtade lahendused või foorisignalisatsiooniga seadmestatud raudteeületuskohad,» kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskis.

Võrreldes Eesti raudtee õnnetusjuhtumite statistikat Euroopa Liidu riikidega paistab silma, et perioodil 2018-2020 on Eesti raudteeületuskohtadel toimunud juhtumite osas olnud negatiivsel esikohal. 2018. aastal toimus ületuskohtadel kokku 19 juhtumit, samas on näitaja järgmistel aastatel vähenenud (2019 – 9 juhtumit ja 2020 – 5 juhtumit).

Euroopa üleses statistikas pannakse riigis toimunud juhtumite koguarv seosesse rong-kilomeetrite arvuga raudteeinfrastruktuuril, mis tähendab seda, et arvestatakse kui palju rongid reaalselt raudteedel sõidavad.

Eestis on kogu raudteevõrgustiku mõttes Euroopa üks kõige madalamaid rong-kilomeetrite kogusummasid. Suhteliselt kõrge juhtumite arv ja madal rong-kilomeetrite kogusumma konkreetsel perioodil on andnud tulemuseks statistilise näitaja.

«Lisaks toimunud juhtumitele tekitavad muret olukorrad, kus on oht õnnetusjuhtumiks, mille tagajärjel inimene võib saada raskelt vigastada või hukkuda. Raudtee-ettevõtted registreerivad ohtlikud olukorrad, kus liikleja on vahetult rongi eest möödunud või jäänud seisma rongile ohtlikult lähedal. 2021. aastal oli selliseid juhtumeid ligikaudu 60. Ohuolukordade analüüs on näidanud, et ohtlikud olukorrad toimuvad peamiselt jalakäijatega, kuid ka autojuhtide ning jalgratturite ja elektritõukeratturitega. Oluliseks ohuteguriks on ka kõrvaliste tegevustega tegelemine,» lisas Zavadskis.

TTJA tuletab meelde, et raudtee ületamisel ja raudtee läheduses tuleb olla äärmiselt tähelepanelik, eriti:

* ületuskohtades, kuhu ei ole paigaldatud foorisignalisatsiooni ja inimene peab veenduma, kas kummaltki suunalt on rongi lähenemas;

* piirkondades, kus on kõrvuti kaks rööbasteed, sest seal võivad rongid läheneda mõlemalt suunalt ja lühikeste ajavahedega;