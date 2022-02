Kuna Natalja Karotamm töötab haigla Covid-19 osakonnas, siis on tal palju ringiliikumist ning tema tööpäevad on rasked. Meie leidsime ta üles tänu kolleegidele – ta oli parasjagu ühele koroonaosakonna patsiendile süüa andmas.

«Jah, jah,» vastas ta küsimusele, kas ta on ka teenetemärgist unistanud.

«Ma ei oodanud seda, et see tuleb nii,» lausus ta. «Täna on tööpäev.»