VIDEO ⟩ Ida-Tallinna keskhaigla arstid presidendi tunnustusest: see on väga suur üllatus

«Nii suur üllatus. Kolleeg saatis koosoleku ajal kirja: «Palju õnne!», ja ma küsisin, et mille puhul,» kirjeldas Aino Rõõm, kuidas ta uudisest teada sai. «Ma olen oma kaastöötajatele väga tänulik, et nad mind esitasid sellisele tähtsale autasule, südamest tänulik kõikidele,» lisas ta.

Dr Rõõm rääkis, et presidendi tunnustus tabas teda väga suure üllatusena. «Seda on võimatu oodata, meid on ju nii palju, ja kes meist on kõige usinam töömesilane, seda on võimatu öelda,» selgitas ta.

Kas ta on teenetemärgist ka unistanud? «Ma seda ei oska öelda. Iga inimene muidugi tahaks, et tema tööd hinnatakse ja see on nii suur aru, selle au väärilised on väga paljud. Kui mina ei oleks seda teeninud, siis see ei tähenda, et oleks halvasti või mind ei hinnataks,» vastas dr Rõõm.

Dr Aino Rõõm ja dr Ülle Rohi. FOTO: Mihkel Maripuu

Ta tunnistas, et kõigepealt ta toibub suurest üllatusest, ent tööpäev läheb ikkagi edasi. «Kogu meie kollektiiv on koogi ära teeninud, ma arvan, et me koos kooki ja morssi lubame endale,» täiendas dr Rõõm.

Dr Ülle Rohi sai staabikoosolekul teada, et temast on saanud teenetemärgi kavaler. Koosolek oli viis minutit käinud, kui ta sai e-kirjaga saadetud küsimuse: «Kuidas te ennast tunnete?». «Ma ei saanud isegi küsimusest aru. See ongi üllatus ja selle teadmisega on mul võimalik olla olnud väga vähest aega,» rääkis dr Rohi.

«Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, sest ma teen tööd südamest ja kolleegide pärast, ma ei ole kunagi mõelnud, et teen seda selleks, et saada tunnustust,» kommenteeris dr Rohi teenetemärgi pälvimist. «Aga see on loomulikult hästi üllatav,» lisas ta.

Tema sõnul on tööl rõõmsad hetked sellised, kus kolleegidega kogetakse eduelamust ehk ollakse mllegagi hakkama saanud ja kedagi aidanud. «Raskemad punktid on need, mis praegu on meil ees – ressurssi napib ehk personali on vähem, kui me tahaksime, et meil oleks patsientide jaoks, kes haiglaravi vajavad,» lisas ta.