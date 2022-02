VIDEO ⟩ Tervishoiu kõrgkooli rektor: kui president leidis võimaluse sellise inimese tunnustamiseks...

«Kui president, kes on tegelikult nii vähe aega ametis olnud ja juba leiab tervishoiust sellise inimese tunnustamiseks võimaluse, kes tervishoiuvaldkonnaga seotud on, siis see tähendab (korraga - toim) nii tervishoiutöötajate ja loomulikult rakenduskõrgkoolide tunnustamist. Ma võtan selle vastu nii Tallinna kui ka Tartu tervishoiu kõrgkooli ja muidugi kõigi tervishoiutöötajate nimel,» kommenteeris Ernits.

Rektor tunnistas, et möödunud aasta ei ole lihtne olnud. «Kõik, mis pandeemia on meiega teinud ja muu ka,» kirjeldas ta.

Reedel allkirjastati õdede koolituse suurendamiseks konsensuslepe. «Pressiteates me kirjutasime, et me oleme õnnelikud ja me tegelikult olemegi õnnelikud. Oleme kõik sellised õnnelikud, kes teevad seda, mis on nende kutsumus,» rääkis Ernits, lisades, et tervishoiu kõrgkooli õpe pole nii kerge, mida õppida muude põnevate elutegevuste kõrvalt.