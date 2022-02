Raekoja platsi kuusk sai sinimustvalged kaunistused

«Raekoja platsi võimas kuusk, mis on loonud jõulumeeleolu ning lisanud hubasust kaunitele talveilmadele, on sel nädalal meie riigi auks sünnipäevaehtes. Palju õnne Eestile 104. sünnipäeva puhul!» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

«Sümboliseerigu rahvusvärvides lintidesse ehitud kuuselabürint lootust meie riigi aina helgemale homsele. Veebruari algul suure kuuse ümber väikestest kuuskedest loodud labürint sümboliseeribki lootuse tähte. Lootuse täht on aga tähendusrikas sümbol, millest igaüks saab leida just endale südamelähedast. Viitab see ju ka ootusele, et külm ja raske talv vahetub kord päikeselise kevadega,» ütles linnaosavanem.