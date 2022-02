Putin andis sõjaväele käsu tagada rahu Luganskis ja Donetskis

Vene meediakanalite andmetel selgub ühest punktist, et vabariikide riigipiiri kaitsmine leiab aset lepingupoolte ühiste jõupingutustega ja lähtudes nende endi julgeoleku, aga ka rahu ja stabiilsuse huvidest. Teises punktis on sõnaselgelt öeldud, et julgeoleku, rahu ja stabiilsuse tagamiseks annab kumbki lepingupool teisele poolele õiguse ehitada, kasutada ja täiustada oma relvajõudude poolt oma territooriumil sõjalist infrastruktuuri ja sõjaväebaase. Sellise õiguse teostamise tingimused ja kord määratakse igal konkreetsel juhul eraldi lepingutega.