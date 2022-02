Julgeolekuekspert Rainer Saks: Kiievi ründamine pole praegu tõenäoline

«Kiievi ründamist Venemaa poolt ma hetkel väga kõrgeks ei peaks. Isegi õhulööke distantsilt on Kiievile natuke raske ette kujutada, sest see midagi sõjaliselt ei muudaks. Kui sõjategevus Ukraina ja Venemaa vahel muutub väga intensiivseks ja kahtlemata Ukraina vastupanu osutab, siis võib tekkida moment, kus Venemaa hakkab kasutama järjest jõhkramaid meetodeid, et sõjalist edu saavutada,» selgitas Saks.

«Lääneliitlaste poolt otsest sekkumist ilmselt ei toimu, ei kollektiivselt ega omaette. Nüüd, kui Venemaa suhtes hakatakse kehtestama sanktsioone vastavalt, kuidas olukord eskaleerub, siis lääneriikidel on võimalus seda olukorda deeskaleerida usutava heidutusega, mis on pikaajaline. Lühiajalist heidutust, mis hoiaks ära Venemaa agressiivsed sammud - seda väga ette ei kujuta. Sõjategevust Donbassi kontaktjoonel vältida ei ole võimalik. Seni on see olnud vaga madala intensiivsusega, nüüd aga Vene väed teevad kindlasti katse seda kontaktjoont nihutada,» nentis Saks.

«Kui Ukraina suudab sellele vastu seista, siis hakkavad pikemaajalised heidutused omama teistsugust mõju. Sõjategevusse sekkumise tõenäosus väljastpoolt on nullilähedane,» ütles Saks.

Saks märkis, et konflikt eskaleerub kindlasti kontrolljoonel selle nädala jooksul. «Oleks loogiline eeldada. Kui kaugele eskalatsioon läheb ehk kas hakatakse sõjategevust pidama ka mujal Ukraina territooriumil, eelkõige siis Põhja-Ukrainas või Musta mere rannikul - seda praegu ühemõtteliselt öelda ei saa,» nentis ta.

Saksa sõnul on NATO puhul kõige olulisem tuumaheidutus suhtes Venemaaga. «Ma isegi väidan, et tuumasõda lokaalses tähenduses ei oma tähtsust, vaid seda, et kokkupõrge Venemaaga tähendaks väga kiiresti eskaleerumist tuumasõjani ja see tähendab globaalset sõda, mitte seda, et sõda peetakse mingil kokkusurutud alal Baltikumis või Mustal merel. Selles suhtes on oluline, et see tuumaheidutus toimib. Kumbki pool ei tee plaane, kuna ka kerge torkimine viib kiire eskalatsioonini ja tuumasõjani,» selgitas Saks.

Saks tõdes, et mingites aspektides paistab lääs kindlasti nõrk, kuid pole tähtis, kas lääs on nõrk või tugev, vaid see, kuidas Venemaa näeb seda. «Ja hetkel Venemaa näeb seda, et lääs on suhteliselt nõrgas positsioonis. Hetkel Putin sanktsioonide peale sülitab, kuna ta näeb ajaloolist võimalust Ukraina küsimus lahendada. Ta on valmis strateegiliselt kannatama sanktsioonid ära. Ta muidugi loodab, et need suhted mingil hetkel normaliseeruvad ning suurem osa sanktsioonidest kaob,» rääkis Saks.