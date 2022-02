JÄRELVAADATAV ⟩ Jüri Ratas vastas rahva küsimustele

«Mind ja Keskerakonda on rünnatud täna Ühtse Venemaa protokolliga. Jah, see tehti umbes 18 aastat tagasi: enne Gruusia rünnakut, enne Krimmi ja enne Ida-Ukrainat. Ma olen täna öelnud, et see protokoll on kaotanud igasuguse jõu ja ta ei kehti. Sellega tahetakse Keskerakonda ja ka mind rünnata, aga sellega olen ma seisukohal, et sellist protokolli ei ole enam olemas,» lausus Ratas. Kodulehel ei ole ta juba alates eelmise aasta septembri algusest. «On kehtivad koostöölepingud, ei ole mingit protokolli.»

«Keskerakond on näidanud enda tegevusega, kui oluline on Eesti julgeolek. Meie julgeolekusse panustamine, seda viimasel viiel aastal,» lausus Ratas ja lisas, et kindlasti toetatakse ka lisaressursi toomist julgeolekusse.

Ratas meenutas 2002. aasta valimisi, kui Pirital sai tehtud kaasa esimest korda ning pälvis 12 häält. «Pirita on kindlasti väga võrratu oma loodusrikkuse eest, olgu see Pirita klooster. Meri, jõgi ja tõesti, mis saaks olla veel rikkam, kui kõik need koos ühes linnaosas,» selgitas Ratas. Keskerakonna esimees küsis Liinati käest Pirita velodroomi kohta, et missuguseks see võib 10 aasta pärast kujuneda. «Kelly Sildaru tõi meile olümpiapronksi. Võib olla oleks aeg Erika Salumäe tulemusi korrata. Meil on erinevatel aastaaegadel erinevad ilmastikuolud. Sisetrekk peaks tulema. Vajadusel saab kasutada teda ka korvpalliväljakuna,» vastas Liinat ja lisas, et seda projekti oleks mõistlik riigiga koos rahastada ja projekteerida.

Ratase sõnul on tulumaksumiinimumis rääkida juba uutest sihtidest. «Täna on asjakohane debateerida sel teemal, et lävendit tõsta üles. Siin oleks mõistlik väljumistasandit tõsta kõrgemale, see võiks olla 200 eurot või enam,» rääkis Ratas tulumaksusüsteemist.

Kristiina küsis, et kas riigikogus peab olema 101 liiget. «Ma arvan, et see on mõistlik,» ütles ta ja lisas, et traditsioonidest tuleb hoida kinni.

Rita küsis Rataselt, kas tuleks trahvida inimesi, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida. «Kindel ei,» vastas Ratas.

Ratas kommenteeris ka valitsuse otsust mitte toetada WTA turniiri korraldamist Eestis. «Ma ütlen, et sellest on küll väga kahju, sest see on turniin, mis tooks palju emotsiooni, inimesed saaksid spordipisiku, annaks meie tuntusele juurde,» rääkis Keskerakonna esimees.

Ratas rõhutas, et ta ei toeta Mihhail Stalnuhhini (KE) seisukohta Vladimir Putini eilse kõne kohta.

Küsiti ka hooldekodude maksumuse kohta. Mis on plaan? «Pikaajalise hoolduse korraldamiseks on vaja ca 150 miljonit eurot aasta. Keskerakond tuleb selle lahendusega oma platvormis välja on hoolduskindlustuse maks. See oleks reaalne, mis tõesti annaks võimaluse, et inimesed ei peaks kogu oma pensioni ära maksma,» vastas Ratas.

Lea küsis Rataselt, et miks lubatakse koroonapositiivseid töötajaid tööle, Ratas vastas, et erand on meedikutele kehtestatud. «Tegemist on erandjuhtudega, sh peavad sümptomid olema taandumas,» lausus Ratas.

Aire soovib kuulda omandireformi kohta. Ratase sõnul on sundüürnikute teema väga oluline. «Ma arvan, et seda ebaõiglust, mis toona tekkis, siis see ei ole lahendatud,» märkis Ratas.

Ratasel on kurb, et koroonaviirus müttab korvpallikoondises ja ta loodab, et võimalikult paljud mängijad saavad ikka võistlema minna. Hetkel on tagamängijatega raske seis - Kristjan Kullamäe andis positiivse koroonaproovi, Kerr Kriisa on USAs ja Rain Veidemann on vigastatud. Peatreener võttis ühendust ka Kreekas mängiva Sten Sokuga, kuid ka tema andis positiivse koroonaproovi.

Keskerakonna esimees ütles, et praegusel koroonahaigestumisel ei saa koroonapasse kaotada.

Kaua Keskerakonnal on jaksu koalitsioonis olla? «Ta märkis, et seni, kuni erakond saab oma ideid ja põhimõtteid ellu nüüd viia,» vastas Ratas.