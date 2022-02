Kallas toetab tugevaid sanktsioone Venemaale: põhimõttelised otsused on Euroopas tehtud

Võimalikke sanktsioone kommenteerides ütles Kallas, et Euroopas on põhimõttelised otsused rakendamiseks tehtud. «Küsimus on selles, kas me rakendame kohe kogu sanktsioonipaketti või teeme seda mitmes ulatuses,» sõnas peaminister, lisades, et Venemaale peab jääma ka võimalus vajadusel ümber mõtlemiseks.