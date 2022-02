OTSEPILT ⟩ Kiik, Dontšenko ja Talving räägivad Covid-19 olukorrast

LTKH juht dr Arkadi Popov ütles, et uue koroonaosakonna loomine toob kaasa plaanilise statsionaarse ravitöö täiendava piiramise haiglas. «Piirame plaanilist statsionaarset ravi kirurgilistel erialadel umbes 50 protsendi ulatuses ja gastroenteroloogias täies mahus ehk 100 protsenti. Juba varasemast ajast oleme vähendanud plaanilist tööd ka õendusabikliinikus, et suunata sealset personali appi Covid-osakondadesse nakkuskliinikus,» märkis ta.

Nüüdsest on LTKHs kokku 108 Covid-19 voodikohta, millest 12 on II astme intensiivravi kohad ja 2 III astme intensiivravi kohad. Kuus voodikohta on naistehaiguste ja sünnitusabi patsientide jaoks. Lisaks on Ida-Tallina Keskhaigla sulgenud plaanilise ravi.