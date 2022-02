VIDEO ⟩ Kiik, Dontšenko ja Talving rääkisid Covid-19 olukorrast

Esmaspäeval teatas Lääne-Tallinna Keskhaigla (LKTH), et Covid-19 voodikohtade kriitilise piirini täitumise tõttu suurendas haigla koroonapatsientide ravivõimekust, avades täiendava 16 voodikohaga koroonaosakonna. Uus osakond Covid-19 patsientide ravimiseks asub üldkirurgiaosakonna ruumides LTKH Meremeeste korpuses aadressil Paldiski mnt 68.

LTKH juht dr Arkadi Popov ütles varem, et uue koroonaosakonna loomine toob kaasa plaanilise statsionaarse ravitöö täiendava piiramise haiglas. «Piirame plaanilist statsionaarset ravi kirurgilistel erialadel umbes 50 protsendi ulatuses ja gastroenteroloogias täies mahus ehk 100 protsenti. Juba varasemast ajast oleme vähendanud plaanilist tööd ka õendusabikliinikus, et suunata sealset personali appi Covid-osakondadesse nakkuskliinikus,» märkis ta.

Nüüdsest on LTKHs kokku 108 Covid-19 voodikohta, millest 12 on II astme intensiivravi kohad ja 2 III astme intensiivravi kohad. Kuus voodikohta on naistehaiguste ja sünnitusabi patsientide jaoks. Lisaks on Ida-Tallina Keskhaigla sulgenud plaanilise ravi.

Terviseamet: murdepunkti pole veel olnud

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) nentis, et prognoositud viiruse leviku murdepunkti pole endiselt toimunud. Haiglates on pooled patsiendid sümptomaatilised Covid-19 nakatunud, teine pool haiglasse tulnud ja seejärel positiivse testi andnud. «Haiglate koormust tõstab ka tervisetöötajate endi nakatumine. Olukorras, kus Eesti tervisesüsteem on olnud alarahastatud, on pandeemia personalipuudust veelgi süvendanud. Siin on haiglad tõsistes raskustes.»

Nüüd kaalub valitsuskabinet tema sõnul ka täiendavate tõhustusdooside (neljanda doosi) võimaldamist hooldekodude elanikele ja eakatele. Ühtlasi plaanitakse PCR-testide kõrval tunnistada ka antigeeni testi.

Terviseameti nakkushaiguse osakonna nõunik Irina Dontšenko pani pressikonverentsil inimestele südamele, et suurüritused tasub siiski edasi lükata. Kokku soovitatakse saada värskes õhus ning vanemaealistel inimestel soovitatakse üritustel mitte osaleda. Dontšenko rõhutas, et riskirühmas olevad inimesed peaks tipptundidel ühistranspordis liiklemist vältima.

Talving: väga kaugele eskaleeruda enam ei saa

«Umbes 50 protsenti plaanilisest kirurgilisest ravist on täna maas,» sõnas PERHi ülemarst Peep Talving ja sõnas, et siinkohal peitub lahendus kontaktide vähendamisel. «See puudutab kõigi emasid, isasid, vanaemasid, vanaisasid. Me ei saa lihtsalt enam plaanilist ravi sellises mahus võimaldada.»