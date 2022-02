Ukraina välisluure ekspert: Putin laiendab terroristide toel riigipiire

«Venemaa viimane käik jätkab nende impeeriumimeelset poliitikat,» lausus Skipalski usutluses Postimehele. «Krimmi vallutamise ja Minski koostööleppe sõlmimise järel oli kohe näha, et selliste sammudega püütakse lihtsalt pettemanöövrina tähelepanu kõrvale juhtida. Nad (Venemaa – toim) jätkasid tegevust plaani järgi, mille lõppeesmärk oli haarata lõpuks enda kätte kogu Donbass ning liita need alad Venemaaga.»

Skipalski märkis, et tal on keeruline oletada, millise seisukoha võtab ja mis samme astub Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. «Saame näha. Meil ei jää praegu muud üle, kui tugevdada relvajõudusid ja parandada seeläbi kaitsevõimekust. Tuleb rahulikult jätkata sellekohaseid reforme. Kindlasti jätkuvad provokatsioonid ja Venemaa-poolne agressioon. Sealt edasi pole kaugel ka sõda,» lausus ta.

«Pean oluliseks välja tuua, et kõigis eelnevates konfliktipiirkondades, kus Venemaa on oma jõudu näidanud – Gruusias, Osseetias, Abhaasias ja mujal –, viisid nad oma sõjalisi operatsioone läbi nn rahu tagamise sildi all. Praeguses situatsioonis on Venemaa aga võtnud sootuks teistsuguse suuna, sest nad toetavad mitte ühte vaenupoolt, vaid otseselt terroristide tegevust. Need on kaks erinevat olukorda. Putin võib rääkida mida tahes, aga seekord asus ta terroristide toel lihtsalt laiendama [Venemaa] riigipiire,» kõneles Aleksandr Skipalski.