Püüan praegust olukorda mõtteis kokku panna, aga isegi aju keeldub seda uskumast. Toimuv on aidanud muuta mu suhtumist oma riiki. Näiteks, kuidas suhtun meie rahvussümboolikasse – lippu ja hümni. Riigi sõltumatus tundub midagi iseenesestmõistetavat. See on nagu õhk, mida hingame. Seda tuleb hoida ja hinnata.