Balti riikide küüditamisohvrid: Venemaa kustutab ajaloost peatükke, mille eest pole siiani vabandatud

Eesti Murtud Rukkilille Ühingu esimees, 1949. aastal lapsena Siberisse sundasustatud Enno Uibo sõnul on Balti riikide okupatsiooniohvrite koostöö Ukraina kriisi ajal oluliselt kasvanud. Uibo sõnul meenutab Putini jutt julgeolekutagatistest ja vajadusest Venemaad kaitsta otseselt retoorikat, mille najal okupeeris Nõukogude Liit 1940. aastal ka Balti riigid.

Ajalooline tõde ongi tema sõnul see, mis tänasele Venemaa muret tekitab. «Näeme, et agressiivse ning salakavala sise- ja välispoliitika abil on Venemaa kustutamas ajaloost peatükke, mille eest nad siiani vabandanud ei ole,» ütles Uibo, kelle sõnul on kahetsusväärseks näiteks tänase Venemaa valitsuse suhtumisest nõukogude režiimi kuritegusid uuriva Memoriali vaigistamine.

«Tegemist on osaga narratiivist, kus okupeeritud riikide ja okupatsiooniohvrite kannatused vaikitakse maha selle nimel, et luua nii enda riigis kui välismaal mulje Venemaast kui kannatanust, kelle tänased territoriaalsed nõudmised on õiglased ja tulenevad ajaloolisest taustast,» sedastas ta.

Läti endisi poliitvange ühendava Latvijas Politiski represēto apvienība esimees Ivars Kalkisi sõnul soovivad allakirjutanud tuletada lääneriikidele meelde, et praegused arengud meenutavad sündmusi, mille tunnistajaks oli inimkond eelmise sajandi kolmekümnendate lõpul. «Tänase Venemaa administratsiooni Ukraina kriisi raames esitatud nõudmised viitavad väga selgelt sellele, et nende esitaja soovib jõuga ähvardades kindlustada mõjusfääri, mida kollektiivkaitse kadudes siis endaga liita. On oluline meenutada, et eelmine kord tähendas diktatuuridele allavandumine ligi 150 000 Eesti, Läti ja Leedu süütu kodaniku Siberi vangilaagritesse saatmist,» ütles Kalkis.

Leedu represseerituid ühendava organisatsiooni LEMTIS esimees Aleksandras Rubinovase sõnul on küüditamiste ohvrid senini hoidnud madalat profiili ning keskendunud peamiselt mälestuste kogumisele ja nende avaldamisele. «Täna oleme seisus, kus meie pärandi säilitamine ja kaitsmine on ohus – on näha, et mida kaugemale liigume me nõukogude võimude korda saadetud kuritegudest, seda enam soovib tänane Venemaa režiim seda kõike ümber kirjutada,» ütles Rubinovas, lisades, et ühingud on veendunud, et nende hääl on tänases diskussioonis vajalik.

Kolme Balti riigi ühingute esindajad leppisid kokku edasise koostöö osas, mille raames hoitakse teineteist iganädalasest kursis sise- ja välispoliitiliste arengutega, antakse ühiselt välja trükiseid, osaletakse haridusprogrammide koostamisel ning moodustatakse võimalusel riikidesse ka eesmärke täitvad keskused.