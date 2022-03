Postimehe online-portaal ei saanud alates esmaspäevast mitte ainult uut nägu, vaid tegi märkimisväärse sammu lugejakogemuse paremaks muutmisel. Tellijale on uues Postimehes parem loetavus, vähem reklaami ja personaalsem sisu.

Toomas Tiivel Foto: Madis Veltman / Postimees

Postimehe suur eesmärk on kasutada lugeja huvides maksimaalselt ära tänapäeva tehnoloogia kõiki võimalusi ning olla kasutajakogemuse parandamises teenäitajad. Täna on kvaliteetse ja usaldusväärse info saamine olulisem kui kunagi varem ning ka mugav navigeerimine infoväljas muutub järjest olulisemaks.

Just kvaliteetse ja usaldusväärse sisu väärtustamise tõttu otsustas Postimees oma uue näo mainekampaanias tõsta esile töötajad, kes igapäevaselt kas toimetustes või otseselt eesliinil oma panuse annavad.

«Meie eesmärk on teenida lugejat! Seda nii sisult kui vormilt,» kommenteeris Postimees Grupi juht Toomas Tiivel.

Postimees on pisemaid tehnoloogilisi arendusi oma online-portaalides viinud sisse pidevalt ja kui peaks võrdluseks võtma näiteks kümne aasta taguse Postimehe, siis on vahe tänasega meeletu. Küll aga pole nii suurt hüpet tulevikuajakirjanduse poole varem tehtud. Postimehe äriarendus- ja teostusgrupi juhi Kristjan Pillaku sõnul on mobiiliversioonis tehtud viimastel aastatel erinevaid edukaid katsetusi, mille kasutajate uuring on need heaks kiitnud ja seega saadi julgustust, et liigutakse õiges suunas.

Mõtted portaali põhjalikumast uuendusest algasid juba 2020. aasta lõpus. Esmalt kaardistati lahendused, milleni tahetakse jõuda ja mullu suvel algasid juba arendustööd. Lehe uuendusprotsess oli sisuliselt omaette teadustöö, mis sisaldas muuhulgas maailma suurimate väljaannete online-loogikate analüüsi ja erinevaid uuringuid.

«Pidime Eesti lugeja eripärasid arvesse võttes leidma siinse turu jaoks optimaalseima lahenduse. Saavutasime soovitud tulemuse,» kinnitas Pillak.

Postimehe toimetus tööhoos Foto: Aivo Kallas

Vähem reklaami ja parem loetavus

Postimehe digitellijad näevad nüüdsest vähem reklaami. Sisuliselt tähendab see, et teatud bännerid kaovad ning nende asemele tekib lisasisu reklaami arvelt. Plokid ei kao ära, ent nende asemel tekivad sisulist väärtust pakkuvad alad nagu näiteks viimaste või populaarsemate uudiste loetelu.

Vähem reklaami tähendab ka paremat loetavust ning Postimehe eesmärk on olla mis tahes ekraanil nii desktopil kui mobiilis võimalikult hästi loetav. Postimees läks traditsioonilisest Skandinaavia mudelist desktopi puhul laiemaks ja teeb seda tulevikus veelgi. Leht muutus küll laiemaks, et inimesel oleks mugavam lugeda, ent samal ajal võeti arvesse, et see ei tohi olla ka liiga lai, sest uuringute järgi on inimesel lugemisulatus näiteks desktopi-formaadis maksimaalselt 728 pikslit. Kasutusele võeti ka tekstitüübid, mis loodud spetsiaalselt mobiili ja desktopi versioonidele, mida kõike toetab baltikumi moodsaim videosisu edastav infrastruktuur.

«See on omaette teadus. Analüüsides ja suheldes Skandinaavia ja Kesk-Euroopa meediamajade teenuste arendajatega lõi Postimees just Baltikumile arendatava spetsiaalse mudeli,» kommenteeris Pillak.

Siin võib tekkida küsimus, kas Postimees ei kaota meediaäris olulist reklaamiraha, ent Tiiveli sõnul on kvaliteetajakirjanduse tarbimisharjumused muutumas.

«Kui online-meedia tekkis, elatus see alguses ainult reklaamirahadest. Nüüd hakkavad inimesed üha rohkem aru saama, et ajakirjandus digis ei pea olema tasuta ja meie eesmärk seda oma kvaliteetse sisuga lugejale kinnitada,» märkis Tiivel.

Personaalsem sisu

Enam ammu pole kellelegi saladus, et sotsiaalmeediavõrgustikud analüüsivad inimeste käitumist ja sellest tulenevalt personaliseerivad, millist infot ühele või teisele kasutajale rohkem kuvatakse. Ka Postimees hakkab lugejale pakkuma just tema jaoks sobivamat sisu, ent mitte sotsiaalmeediumitele omasel agressiivsel viisil.

Lugeja parem tundmaõppimine lubab Postimehel pakkuda artikleid, mida muidu ei pruugiks üles leida. Inimene on harjunud uudiseid tarbima üsna sarnaseid mustreid pidi ning osa teda huvitavat sisu ei oska ta täna isegi otsida. Postimees hakkas nüüd iga inimese profiilile sobivat sisu soovitama ning analüüsib seejärel, kas soovitus toimis või mitte.

«Teatud sotsiaalmeedia kanaleid tarbides hakkab vahel tunduma, et meil pole enam üldse kontrolli, mida meile näidatakse. Minu hinnangul on sisu personaliseerimisega mindud liiga kaugele. Postimees peab säilitama balansi» märkis Tiivel.

Uuenenud portaalis annab Postimees võimaluse ka lugejal endal esilehe osas kaasa rääkida. Nüüdsest saab ebaolulised plokid enda jaoks lihtsalt sulgeda.