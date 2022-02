Prokuratuur lõpetas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajate kriminaalmenetluse

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Triinu Olev selgitas, et karistusseadustiku järgi näeb riigihangete teostamise nõuete rikkumine ette, et rikkumine pannakse toime eesmärgiga eelistada konkreetset pakkujat. «Me ei tuvastanud uurimisega, et nõudeid rikuti eesmärgiga anda madalaima pakkumuse teinud ettevõttele riigihankel eelis. Samuti ei leidnud tõendamist, et Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ametnikud oleks jätnud riigihangete seaduse kohaselt nõutava hankemenetluse Tammsaare parki uute pinkide soetamiseks korraldamata eesmärgil kedagi eelistada. Sel põhjusel kellelegi kuriteo toimepanemist ette heita ei saa ja kriminaalmenetlus lõpetati,» sõnab Olev.